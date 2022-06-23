МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Cade, антимонопольный регулятор Бразилии, в среду заявил, что оштрафует бразильские подразделения Citibank и Societe Generale из-за манипулирования обменными курсами. Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов

Citibank должен будет заплатить штраф в размере 71,6 млн реалов (13,78 млн долларов), а Societe — в размере 5,57 млн реалов (1,07 млн долларов), уточнил Cade.

Как утверждает регулятор, есть доказательства того, что банки занимались фиксированием цен на свои валютные спреды и координировали покупку и продажу валют, включая бразильский реал. Доказательства датируются 2016 годом.