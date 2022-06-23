МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект Минэкономразвития о праве для банков вводить повышенную комиссию по валютным вкладам для бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба министерства. Путин утвердил временный порядок исполнения обязательств по валютному долгу

"Новое право позволит банкам по сути вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. Тем самым планируется стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро. Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития поддержан вчера на заседании правительства России", — говорится в сообщении министерства.

Как пишет Минэкономразвития, снижение спроса на валютные займы и рост обязательств банков создает риски для финансовой системы страны.

"Из-за блокирующих санкций банки не могут наращивать валютные активы, проводить операции в валюте. Отрицательные ставки помогут снизить нагрузку на финансовую систему и простимулируют дедолларизацию экономики. Отрицательная ставка по краткосрочному вкладу и нулевая по долгосрочному позволят сформировать длинные пассивы для кредитования, а у компаний появится дополнительный стимул для быстрых и эффективных инвестиций", — пояснили в Минэкономразвития.

При этом в министерстве отметили, что введение отрицательных ставок по валютным вкладам физических лиц не рассматривается.

"Законопроект подготовлен в рамках Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики и согласован Банком России и Минфином. Поправки в закон "О банках и банковской деятельности" будут погружены поправками ко второму чтению в законопроект об особенностях корпоративных отношений в 2022 году, поддержанный Госдумой в первом чтении", — добавили в министерстве.

В случае поддержки депутатов, нормы, разрешающие банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для бизнеса вступят в силу через десять дней после официального опубликования.