Правительство поддержало право банков вводить повышенную комиссию по валютным вкладам для бизнеса
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало законопроект Минэкономразвития о праве для банков вводить повышенную комиссию по валютным вкладам для бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба министерства.
"Новое право позволит банкам по сути вводить отрицательные ставки для валютных вкладов юридических лиц, устанавливая комиссию, превышающую проценты по депозиту. Тем самым планируется стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро. Причем банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам в отношении действующих депозитных договоров. Законопроект, подготовленный Минэкономразвития поддержан вчера на заседании правительства России", — говорится в сообщении министерства.
Как пишет Минэкономразвития, снижение спроса на валютные займы и рост обязательств банков создает риски для финансовой системы страны.
"Из-за блокирующих санкций банки не могут наращивать валютные активы, проводить операции в валюте. Отрицательные ставки помогут снизить нагрузку на финансовую систему и простимулируют дедолларизацию экономики. Отрицательная ставка по краткосрочному вкладу и нулевая по долгосрочному позволят сформировать длинные пассивы для кредитования, а у компаний появится дополнительный стимул для быстрых и эффективных инвестиций", — пояснили в Минэкономразвития.
При этом в министерстве отметили, что введение отрицательных ставок по валютным вкладам физических лиц не рассматривается.
"Законопроект подготовлен в рамках Плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития экономики и согласован Банком России и Минфином. Поправки в закон "О банках и банковской деятельности" будут погружены поправками ко второму чтению в законопроект об особенностях корпоративных отношений в 2022 году, поддержанный Госдумой в первом чтении", — добавили в министерстве.
В случае поддержки депутатов, нормы, разрешающие банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для бизнеса вступят в силу через десять дней после официального опубликования.
https://1prime.ru/banks/20220623/837269186.html