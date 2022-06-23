МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. По сообщению Банка Англии, у британцев осталось 100 дней, чтобы потратить 20- и 50-футовые купюры, которые будут выведены из обращения после 30 сентября. Инфляция в Великобритании достигла максимума за 40 лет

В пресс-релизе организации отмечено, что на данный момент в обращении еще находятся 300 миллионов 20-фунтовых банкнот и 160 миллионов 50-фунтовых банкнот, общая сумма которых превышает 14 миллиардов футов. Их планируется заменить на полимерные. По мнению Банка Англии, полимерные банкноты сложнее подделать.

"В течение следующих 100 дней купюры можно будет использовать или положить на счет в банке обычным способом", — подчеркнула главный кассир Банка Англии Сара Джон.