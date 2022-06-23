МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Банк Уралсиб" на уровне ВВВ (RU), прогноз "Стабильный".

По мнению специалистов агентства, подтверждение кредитного рейтинга банка обусловлено адекватными оценками по достаточности капитала и по фактору фондирования и ликвидности, а также удовлетворительными оценками бизнес-профиля и риск-профиля.

Что касается оценки запаса финансовой устойчивости банка по капиталу, то, считают эксперты, она обусловлена хорошим уровнем достаточности капитала. Это позволяет выдерживать умеренный рост кредитного риска без получения банком дополнительной поддержки. В то же время собственная способность к генерации капитала банка продолжает оцениваться рейтинговым агентством как высокая. Поддержку этому показателю обеспечивает значительный объем прибыли за 2021 год, полученной с учетом разовых доходов.

Текущая оценка бизнес-профиля определена хорошим качеством корпоративного управления на уровне сопоставимых по масштабам бизнеса кредитных организаций и достаточно высокой диверсификацией операционного дохода "Уралсиба", отметили специалисты.

Удовлетворительная оценка риск-профиля учитывает умеренный уровень проблемных и потенциально проблемных кредитов и снижающуюся концентрацию портфеля выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Также АКРА отметило сбалансированный профиль банка по ликвидности и фондированию.

Банк Уралсиб входит в топ-30 крупнейших кредитных организаций России. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.