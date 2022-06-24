МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 17 июня составил 14,31 триллиона рублей после 14,294 триллиона на 10 июня, сообщил Банк России. Банк России продлил послабление по лимитам открытых валютных позиций

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 16,1 миллиарда рублей, или на 0,11%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.