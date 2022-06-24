МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сбербанк с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения, говорится на сайте кредитной организации. Сбербанк и Минэкономразвития усовершенствуют предоставление госуслуг

"С 1 июля 2022 года будет действовать комиссия на переводы с карты Сбера на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения", — сообщили в банке.

Отмечается, что комиссия будет составлять 1,25%, минимум 30 рублей, максимум 150 рублей.

Клиенты по-прежнему смогут отправлять клиентам Сбербанка до 50 тысяч рублей в месяц без комиссии в "СберБанк онлайн". Также можно переводить без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через СБП.