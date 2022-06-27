МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo в пятницу сократил свою программу выкупа акций на этот год в два раза, до 1,7 млрд евро. При этом решение о второй половине акций он планирует принять в следующем году. Российские банки начали смягчать условия ипотеки своим заемщикам

Intesa объявил о программе покупки собственных бумаг на сумму 3,4 млрд евро в феврале этого года. Банк намерен к 2025 году вернуть инвесторам более 22 млрд евро.

По словам банка, сокращенная программа будет запущена в начале июля и, как ожидается, завершится к концу октября.

Решение о второй части программы будет принято в следующем году после утверждения финансовых результатов за 2022 год, добавил Intesa.