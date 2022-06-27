МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5% годовых при условии личного и имущественного страхования, сообщила пресс-служба банка. Российские банки начали смягчать условия ипотеки своим заемщикам

"ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5%. Новое предложение позволит заемщикам, оформившим ипотеку в период рекордно высоких ставок, снизить платежную нагрузку вдвое", — говорится в сообщении.

Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования, указали в банке.

Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы "семейной ипотеки", снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора (до 4,7% – в ДФО).

Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту, сказано в сообщении.