ВТБ запустил рефинансирование ипотеки под 10,5% годовых при личном и имущественном страховании
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5% годовых при условии личного и имущественного страхования, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ запускает рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5%. Новое предложение позволит заемщикам, оформившим ипотеку в период рекордно высоких ставок, снизить платежную нагрузку вдвое", — говорится в сообщении.
Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 30 миллионов рублей, срок – до 30 лет. Ставка 10,5% доступна на весь период кредитования при условии личного и имущественного страхования, указали в банке.
Заемщики с детьми могут рефинансировать в ВТБ ранее оформленный жилищный кредит в рамках программы "семейной ипотеки", снизив ставку до 5,7% годовых на весь срок договора (до 4,7% – в ДФО).
Для кредитов, оформленных с 1 марта по 25 июня 2022 года включительно, ставка может быть снижена уже на следующий день после выдачи. Если ипотека получена в другое время, до рефинансирования клиент должен внести как минимум шесть платежей по кредиту, сказано в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220627/837300778.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.