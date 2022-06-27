МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Оборот теневых площадок, занимающихся в том числе обналичиванием, сократился в России вдвое, а число их заказчиков — втрое, при этом часть клиентов теневых площадок стала переходить в кредитные организации, с которыми сейчас работает Росфинмониторинг для недопущения их криминализации, сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин. Росфинмониторинг сообщил о нелегальных сделках россиян на криптобиржах

"Хотел бы сказать немного о теневых площадках, которые на сегодняшний день есть, там, где идет большой "обнал", всякие различные операции. Надо сказать, что есть неплохие результаты. В целом мы все-таки сжали их до минимума, и оборот теневых площадок сократился примерно в два раза, а количество заказчиков сократилось в три раза. Самое главное – банки уходят с этих теневых площадок", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Росфинмониторинга отметил, что служба совместно с ФСБ, прокуратурой и Банком России "вышли" на появившуюся в этом году площадку в Центральном федеральном округе и намерена "очень быстро" ее локализовать.

"Работа по теневым площадкам, к сожалению, дала такой результат, что часть клиентов стала переходить в банки, которые участвуют наиболее серьезно сегодня в экономической ситуации. Поэтому мы сейчас с банками выстраиваем отношения, чтобы не дать возможность криминализировать эти банки или вовлечь в какие-то теневые схемы", — заключил он.