Народный банк Китая продолжит поддерживать восстановление экономики
Народный банк Китая продолжил мягкую монетарную политику для восстановления экономики страны
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Народный банк Китая будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, чтобы поддержать восстановление экономики. Об этом заявил управляющий банка И Ган.
Реальные процентные ставки в Китае находятся на достаточно низком уровне, учитывая инфляцию, рассказал он в интервью China Global Television Network.
Общий объем действующих "зеленых" кредитов по состоянию на март превысил 18 триллиона юаней (2,69 триллиона долларов), тогда как объем непогашенных "зеленых" облигаций достиг примерно 1,3 триллиона юаней, сообщил И Ган в своем интервью, опубликованном на вебсайте центрального банка.
По сообщению CGTN, интервью было проведено недавно.
https://1prime.ru/banks/20220627/837305346.html
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