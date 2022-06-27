МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Народный банк Китая будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики, чтобы поддержать восстановление экономики. Об этом заявил управляющий банка И Ган. Китай опубликовал экономическую статистику за январь-май 2022 года

Реальные процентные ставки в Китае находятся на достаточно низком уровне, учитывая инфляцию, рассказал он в интервью China Global Television Network.

Общий объем действующих "зеленых" кредитов по состоянию на март превысил 18 триллиона юаней (2,69 триллиона долларов), тогда как объем непогашенных "зеленых" облигаций достиг примерно 1,3 триллиона юаней, сообщил И Ган в своем интервью, опубликованном на вебсайте центрального банка.

По сообщению CGTN, интервью было проведено недавно.