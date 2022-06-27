МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский сообщил об аннулировании сделк по покупке Узагроэкспортбанка, така ак она стала невозможной из-за санкций против российских банков. Народный банк Китая продолжит поддерживать восстановление экономики

"К сожалению, в силу того, что на нас, как и на практически все системно значимые российские банки, были наложены санкции, реализация проекта в текущих условиях стала невозможной. Сейчас по взаимному решению сторон сделка в процессе аннулирования. Можно сказать, что она уже практически аннулирована", — заявил Хотимский.