МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Сбер стал победителем в двух номинациях IX Всероссийского рейтинга директоров департамента корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений (TOP-COMM 2022). Компания заняла первое место в номинации «Топ-20 лучших организаций в сфере корпоративной коммуникации и корпоративных отношений в России», а исполнительный директор и руководитель пресс-службы Сбербанка Полина Тризонова возглавила рейтинг директоров по корпоративным коммуникациям в банковской отрасли.

По данным Медиалогии, пресс-служба Сбера — одна из самых сильных на российском рынке внешних коммуникаций. По итогам прошлого 2021 года компания заняла первое место по количеству публикаций и медиаиндексу среди банков.

Тризонова работает в Сбере более 12 лет и за этот период прошла карьерный путь от старшего специалиста до руководителя пресс-службы. За эффективную работу и вклад в развитие банка отмечена почётными грамотами и благодарностями Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа.

В рейтинге TOP-COMM 2022 Тризонова заняла второе место среди руководителей, отмеченных за самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России и третье место среди лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

IX Всероссийский рейтинг директоров департаментов корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений TOP-COMM 2022 проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Отличает эту премию от других то, что участник набирает свои баллы, последовательно отвечая на вопросы анкеты, затрагивающей все аспекты профессиональной деятельности.