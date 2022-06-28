МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Вероятно, ЕЦБ изымет ликвидность из банковской системы, чтобы нивелировать покупки облигации для ограничения роста стоимости заимствований в обремененных большими долгами странах еврозоны. Об этом Reuters сообщили два источника. Народный банк Китая продолжит поддерживать восстановление экономики

Доходность облигаций Италии и других странах с большими задолженностями быстро растет, после того как ЕЦБ объявил, что планирует прекратить покупки долга и впервые за десять лет в июле повысить процентные ставки, чтобы сдержать разогнавшуюся инфляцию.

Нестабильность рынка заставила центральный банк ускорить работу над новой программой покупки облигации, направленной на ограничение роста доходности. Это поставило его в трудную ситуацию, в которой необходимо повышать стоимость заимствований в еврозоне в целом и ограничивать ее рост в наиболее экономически слабых странах.

Во избежание этого явного противоречия ЕЦБ рассматривает возможность нивелирования новой программы покупок аукционами, на которых банки смогут депонировать деньги в центральном банке на более выгодных, чем стандартные, условиях, сообщили информированные источники.

Это позволит центральному банку "стерилизовать" покупки облигаций по новой программе, как он делал это десять лет назад, проводя операции по "абсорбции ликвидности". Тогда банкам предлагались ставки по депозитам, превышающие ставку рефинансирования ЕЦБ, составлявшую 0,25%.

Официальный представитель ЕЦБ не стал комментировать эту информацию.

За последние десять лет ЕЦБ за счет стимулирования создал в банковской системе избыточные резервы на 4,48 трлн евро, и теперь у него есть достаточное пространство для маневра, которого не было десятилетие назад.

Планируемое решение будут более удобным, чем продажи облигаций стран, где стоимость заимствований ниже, например, Германии, потому что в этом случае центральные банки таких стран несли бы потери.

Управляющий Банка Италии Иньяцио Виско ранее в июне намекал на такое решение, сказав, что ЕЦБ может не продавать облигации для стерилизации покупок, а вместо этого заняться процентными ставками.

Новая программа, целью которой станет борьба с фрагментацией рынков стран еврозоны, будет представлена на запланированном на 21 июля заседании ЕЦБ.

Детали этой программы все еще прорабатываются, но она будет предусматривать мягкие условия для стран-бенефициаров, такие как требование выполнять экономические рекомендации Европейской комиссии.

На этой неделе руководители ЕЦБ проводят свой ежегодный форум в португальском городе Синтра.