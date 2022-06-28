МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Банк России сообщил о презентации модернизированной 100-рублевой банкноты в четверг.
Согласно заявлению регулятора, "30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты", в которой примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.
Отмечается, что российский Центробанк планирует выпускать модернизированные банкноты в период 2022-2025 годов.
https://1prime.ru/banks/20220628/837311720.html
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