МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Банк России сообщил о презентации модернизированной 100-рублевой банкноты в четверг. Британия сделала исключения в запрете экспорта в Россию банкнот фунтов

Согласно заявлению регулятора, "30 июня в 11:00 состоится презентация модернизированной 100-рублевой банкноты", в которой примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Отмечается, что российский Центробанк планирует выпускать модернизированные банкноты в период 2022-2025 годов.