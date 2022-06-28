МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 29 июня по 5 июля предоставит ликвидность банковскому сектору на 438 миллиардов рублей. Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на сайте регулятора. Центробанк Европы изымет ликвидность из банковской системы

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 22 по 28 июня, правительство, согласно оценке регулятора, абсорбировало ликвидность на 491 миллиард рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 207 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 17 миллиардов рублей. Одновременно российский Центорбанк оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,097 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 28 июня) в объеме 2,34 триллиона рублей.