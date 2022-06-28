МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в мае вырос на 3,1% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 70,3 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В России вырос средний размер автомобильного кредита

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 70,3 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1% (в апреле 2022 года — 68,1 тысячи рублей). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 1,1% (в мае 2021 года – 69,5 тысяч рублей)", — подсчитали аналитики.

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (104,6 тысячи рублей), Московской области (86,6 тысячи), Санкт-Петербурге (84,6 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (83,2 тысячи), а также в Приморском крае (76,6 тысячи рублей).

Отмечается также, что рост среднего размера лимита по кредитным картам в мае был отмечен в большинстве субъектов РФ, при этом наиболее заметная динамика по сравнению с апрелем (среди 30 лидеров по объемам выдачи кредитов такого типа) была зафиксирована в Башкирии (+9,7%), а также в Челябинской (+6,6%), Свердловской (+6,3%), Московской (+6%) и Новосибирской (+6%) областях.

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимита по картам за месяц увеличился на 1,7% и 2,2% соответственно.

"Такая динамика основных показателей по кредитным картам во многом связана с тем, что с помощью такого инструмента, как лимиты по картам, банки могут эффективно управлять кредитным риском. Кроме того, кредит, полученный с помощью кредитной карты, интересен и для граждан, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства. Помимо прочего, здесь действуют весьма привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кешбэк и так далее)", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.