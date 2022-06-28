МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. "Сбер" сообщил о переводе 80% программного обеспечения сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Сбер стал лучшей компанией в сфере корпоративных коммуникаций и отношений

"Сбер" завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания", — говорится в пресс-релизе организации.

Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок банка, в том числе на базе open source решений. Также в настоящее время завершается разработка ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux).