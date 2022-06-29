МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Банк Японии будет продолжать ультрамягкую политику, поскольку японская экономика затронута инфляцией меньше, чем другие страны, сказал управляющий Банка Японии Харухико Курода. Он также отметил, что 15-летний опыт дефляции в этой стране сдерживает рост заработков. Япония заявила о крутом повороте для мировой экономики

Базовая потребительская инфляция в Японии в мае уже второй месяц подряд держится на уровне 2,1%, однако рост цен в основном обусловлен подорожанием энергоносителей, сказал Курода, выступая в воскресенье на семинаре Банка международных расчетов, видеоматериалы которого были опубликованы в среду.

По его словам, базовая потребительская инфляция может оставаться на уровне около 2% примерно год, а в следующем финансовом году, который начнется в апреле 2023 года, вероятно, начнет замедляться.

"В отличие от других экономик японская не так сильно затронута глобальным инфляционным трендом, поэтому денежно-кредитная политика будет оставаться мягкой", — сказал Курода.

После 15-летнего периода дефляции, завершившегося в конце 2013 года, японские компании не спешат повышать цены и зарплаты, отметил Курода.

"Экономика восстановилась и компании начали получать высокие прибыли, — рассказал он. — На рынке труда наблюдается заметный недостаток предложения, однако сильного роста зарплат не происходит, как и сильного роста цен".