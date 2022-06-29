Правкомиссия поддержала решение Банка России по валютной либерализации
Силуанов: правкомиссия поддержала решение Банка России о дальнейшей валютной либерализации
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России поддержала предложение ЦБ РФ о дальнейшей валютной либерализации в стране, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Решение на подкомиссии правительственной комиссии сегодня рассмотрено. Могу сказать, что поддержано предложение Банка России о дальнейшей либерализации", — сказал он, выступая на съезде РСПП.
Ранее подкомиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.
https://1prime.ru/banks/20220629/837325381.html
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