МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России поддержала предложение ЦБ РФ о дальнейшей валютной либерализации в стране, заявил глава Минфина Антон Силуанов. Силуанов допустил точечную донастройку налогообложения в ключевых отраслях

"Решение на подкомиссии правительственной комиссии сегодня рассмотрено. Могу сказать, что поддержано предложение Банка России о дальнейшей либерализации", — сказал он, выступая на съезде РСПП.

Ранее подкомиссия отменила с 10 июня обязательную продажу 50% валютной выручки для сырьевых и несырьевых контрактов в любой валюте.