МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об открытии в Херсоне отделения Промсвязьбанка, оно будет предоставлять все услуги, как на территории России. Херсонская и Запорожская области установили новый курс рубля к гривне

"В 9.00 Промсвязьбанк начал работать. Учитывая, что этот банк имеет серьезную репутацию, я уверен, что там все в порядке. Все банковские услуги, который оказывает банк на территории РФ, все такие же условия будут в Херсоне", — отметил Сальдо, подчеркнув, что регион находится на пути становления неотъемлемой частью России.