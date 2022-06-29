МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Сбер представил внеочередной "индекс Иванова", отражающий потребительские настроения граждан России. В частности, он оценивает динамику индикаторов в мае текущего 2022 года по отношению к "коронавирусному" маю 2020 года.

За указанный период основная часть показателей индекса улучшилась.

Индекс потребительской уверенности вырос в мае на 4 п. п. до (-19%) по отношению к марту 2022 года, и на 17 п.п. выше по сравнению с маем 2020 года, когда он просел до —36%.

Индекс чистого найма (показывает разницу между долями респондентов, чьи работодатели нанимают и сокращают персонал) вырос в мае на 3,6п.п. по отношению к марту этого года (до минус 29,9%). Индекс оценки перспектив бизнеса также показал улучшение с 7% в марте 2022 года до 12% в мае.

Ивановы уверены в завтрашнем дне и оценивают риски увольнений как незначительные. Доля таких граждан достигла исторического рекорда за всё время проведения исследования — 65% респондентов. При этом 23% участников опроса ожидают роста своей зарплаты в 2022 году.

"Также Ивановы считают, что сегодня бизнес более устойчив, чем во время пандемии. 56% респондентов отметили, что рисков для финансовой стабильности нет, это на 22 п. п. больше, чем двумя годами ранее", — говорится в исследовании.

Укрепления курса рубля ожидают 40% "Ивановых", ослабления — только 19%. Доля тех, кто не ожидает изменений курса, составляет 17%. Таким образом уровень опасений валютными колебаниями опустился до минимума за последние 8 лет.

На фоне недавних резких колебаний курсов валют доля Ивановых, которые регулярно следят за курсом рубля, в мае составила 23%. Периодически интересуются курсом 53% респондентов, в то время как 24% в целом не следят за курсами.

55% Ивановых относят себя к среднему классу по уровню благосостояния, что на 3 п. п. больше, чем в марте 2022 года. Это немного выше среднего значения за последние 7 лет (51%) и значительно лучше ситуации в мае 2020 (47%), когда коронавирусные ограничения ухудшили качество жизни россиян.

Основным опасением россиян остаётся здоровье. О нём беспокоятся 62% опрошенных в мае против 54% в марте 2022 года.

"Индекс Иванова" основывается на результатах опроса более 2300 человек от 18 до 65 лет, проживающих в 164 городах России с населением свыше 100 тысяч жителей. Опрос показывает, склонны ли граждане больше сберегать или тратить, какие магазины и онлайн-платформы они предпочитают, какие товары покупают и др. Опросы для последнего внеочередного обзора проводились с 1 по 16 мая 2022 года.