МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что программа промышленной ипотеки будет запущена осенью. Мишустин поддержал создание экономической зоны во Владимирской области

"Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье", — отметил премьер.