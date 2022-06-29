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Мишустин: программа промышленной ипотеки стартует осенью
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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что программа промышленной ипотеки будет запущена осенью. "Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и... ПРАЙМ, 29.06.2022
банки, финансы, новости, россия, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что программа промышленной ипотеки будет запущена осенью.
"Считаем, что до осени мы точно этот режим полностью отработаем и запустим. И ставка будет 5%. Я думаю, для нашей промышленности это будет хорошее подспорье", — отметил премьер.