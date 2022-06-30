МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Банк России в четверг презентует модернизированную 100-рублевую банкноту. Банк России рассказал об исчерпанности роли доллара и евро

В пресс-конференции примут участие заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.

ЦБ РФ запланировал в период 2022-2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Так, 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году. В апреле банки просили ЦБ отложить ввод новых банкнот из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Совет директоров Банка России в марте прошлого года утвердил концептуальный эскиз модернизированной 100-рублевой банкноты. Она включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах. Достопримечательности ЦФО будут размещены на оборотной стороне купюры.