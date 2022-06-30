МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В ВТБ сообщили, что миллион клиентов банка ежемесячно устанавливают лимиты на операции в онлайн-банке для защиты от мошенников. ВТБ запустил рефинансирование ипотеки под 10,5%

ВТБ запустил проект по защите клиентов от мошенников в онлайн-банках в начале 2022 года. Сейчас пользователям "ВТБ Онлайн" доступны лимиты на денежные переводы, а также возможность скрыть информацию об остатках по счетам, вкладам и кредитам на главной странице для минимизации доступа к ним со стороны третьих лиц. Организация также планирует ограничить дистанционное кредитование.

"Миллион клиентов ВТБ ежемесячно используют самоограничения на операции в онлайн-банке", — отмечают в пресс-службе банка.