МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В ВТБ сообщили, что миллион клиентов банка ежемесячно устанавливают лимиты на операции в онлайн-банке для защиты от мошенников.
ВТБ запустил проект по защите клиентов от мошенников в онлайн-банках в начале 2022 года. Сейчас пользователям "ВТБ Онлайн" доступны лимиты на денежные переводы, а также возможность скрыть информацию об остатках по счетам, вкладам и кредитам на главной странице для минимизации доступа к ним со стороны третьих лиц. Организация также планирует ограничить дистанционное кредитование.
"Миллион клиентов ВТБ ежемесячно используют самоограничения на операции в онлайн-банке", — отмечают в пресс-службе банка.
https://1prime.ru/banks/20220630/837339307.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.