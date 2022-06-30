МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ПО ЛЮБОМУ ВИДУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ССУД — ЦБ
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https://1prime.ru/banks/20220630/837340835.html
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПОДГОТОВИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЗЯТЬ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ПО ЛЮБОМУ ВИДУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ССУД — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220630/837340835.html
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