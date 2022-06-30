МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доля безналичных расчетов в России достигла 75%, при этом денежная масса тоже растет, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции в четверг.
"Доля безналичных расчетов у нас в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных — 25%. Но рост денежной массы из года в год продолжается, поэтому картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции", — рассказал он.
По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам 2021 года достигла 74,3%.
https://1prime.ru/banks/20220630/837341234.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.