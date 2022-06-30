МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Доля безналичных расчетов в России достигла 75%, при этом денежная масса тоже растет, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов на пресс-конференции в четверг. Центробанк приступил к разработке эскизов банкнот в 1000 и 5000 рублей

"Доля безналичных расчетов у нас в Российской Федерации достигла 75%, соответственно наличных — 25%. Но рост денежной массы из года в год продолжается, поэтому картина не меняется и на сегодняшний момент остается где-то в такой пропорции", — рассказал он.

По данным ЦБ, доля безналичных платежей в розничном обороте в РФ по итогам 2021 года достигла 74,3%.