МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, с 1 июля становится обязательным для банков. Мишустин поручил продлить компенсации затрат бизнеса по СБП

Изначально планировалось, что данное правило вступит в силу с 1 апреля. Однако, по просьбам банков, ЦБ перенес обязательное подключение к СБПэй на 1 июля, подчеркнув при этом, что больше отодвигать сроки не намерен.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода.

Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.