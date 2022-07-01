МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Валютные вклады в России в мае выросли на 1,9 миллиарда долларов после трех месяцев оттока, лидером по темпам роста среди регионов страны стала Чечня, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, изучив данные Банка России. Силуанов считает, что россиянам не выгодно держать валютные вклады

"После трех месяцев оттока (в феврале он составил 8,7 миллиарда долларов, в марте — 9,9 миллиарда долларов, в апреле — 371 миллион долларов) валютные вклады перешли в рост: за май они выросли на 1,9 миллиарда долларов, или на 2,6%, до 77 миллиардов долларов на 1 июня", — отметил аналитик.

Лидерами темпа роста валютных вкладов за май среди регионов России стали Чечня (+36%), Ивановская область (+14,1%) и Дагестан (+10%), добавил он.

"Основной причиной возобновления роста валютных вкладов может быть снижение ставок по вкладам в рублях. Кроме того, многие вкладчики считают нынешний курс рубля завышенным и поэтому предпочитают валютные вклады. Вероятно, население начало возвращать в банки не только рубли, но и валюту, забранную из банков в феврале-марте", — отметил эксперт.

При этом вкладчики не ожидали, что банки начнут вводить комиссии по счетам в иностранной валюте, добавил он.