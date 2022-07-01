МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. С 3 июля расширится информация о кредите, доступная банковским клиентам, сообщают "Известия". Россиянам рассказали, когда банк вправе потребовать вернуть кредит досрочно

По данным издания, банки обязуются отражать в договорах количество начисляемых процентов с точностью до третьего знака после запятой и минимальную гарантированную ставку.

Согласно федеральному закону "О потребительском кредите (займе) ", в котором прописаны эти нормы, более точная информация о займе должна указываться на первой странице договора. При этом кредитные организации обязуются использовать шрифт максимального размера из тех, что применяются в договорах.

Помимо прочего, в договорах теперь будут прописываться срок вклада и дата его возврата, условия и период применения процентных ставок (например, в случае досрочного возврата), порядок выплаты процентов и другое.

Предусмотрено, что в правом верхнем углу первой страницы договора будет указываться значение минимальной гарантированной ставки по вкладу.

В то же время договора в электронном виде будут заключаться лишь после ознакомления клиента с детальными условиями и размером минимальной гарантированной ставки.

Нормы, прописанные в законе, начнут действовать для договоров банковского вклада, которые будут заключаться с физлицами после 3 июля.