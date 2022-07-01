МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ВТБ сообщил о снижении с 1 июля ставок по кредитам наличными, минимальная составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн. Кредитные договоры станут более прозрачными

"ВТБ с 1 июля улучшает условия по кредитам наличными. Минимальный размер ставки снижен на 1 процентный пункт и теперь составляет 5,9% годовых при подключении страхования и подачи заявки онлайн", — отметили в пресс-службе банка.

Подчеркивается,что заемщики, получившие одобрение своих кредитных заявок по предыдущим ставкам до 1 июля, могут переоформить их на более выгодных условиях, для этого им необходимо повторно подать заявку на кредит.