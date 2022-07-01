МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе Банка России "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил регулятор. Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй

"К сервису Банка России — платформе "Знай своего клиента" — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" — 0,7%, к "красной" — 0,3%.

Если клиенты относятся к "зеленой" группе, операции между ними должны проводиться беспрепятственно. Если же и банк, и регулятор поставили клиенту "красную" оценку, банк должен незамедлительно установить запрет на проведение практически всех его операций.

Предприниматели, не согласные с их включением в группу высокого риска, могут обжаловать такое решение в межведомственной комиссии при Банке России, в которую входят Росфинмониторинг, ФТС России, уполномоченный по правам предпринимателей, а также представители банковских и бизнес-объединений, указал ЦБ.

"Информация платформы является для банков вспомогательной, окончательную оценку о добросовестности бизнеса своих клиентов с точки зрения антиотмывочного законодательства они должны присваивать самостоятельно", — отметили в регуляторе.