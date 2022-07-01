МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 июня составил 14,204 триллиона рублей после 14,31 триллиона на 17 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 106 миллиардов рублей, или на 0,74%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/banks/20220701/837356275.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.