МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 24 июня составил 14,204 триллиона рублей после 14,31 триллиона на 17 июня, сообщил Банк России. Российские банки подключились к антиотмывочной платформе регулятора

Таким образом, денежная база за этот период сократилась на 106 миллиардов рублей, или на 0,74%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.