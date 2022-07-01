МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Банк России утвердил критерии, по которым может отнести компании и индивидуальных предпринимателей к группам риска совершения подозрительных операций, сообщается на сайте регулятора. Российские банки подключились к антиотмывочной платформе регулятора

"Совет директоров Банка России 24 июня 2022 года принял решение: …утвердить следующие критерии отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций", — говорится в сообщении.

Данные критерии делятся на несколько видов. Так, бизнес оценивается с точки зрения вида, характера его деятельности и финансовых результатов, ведения счетов в кредитных организациях и количества и объема операций, учредителей и руководства и аффилированности компании или ИП с теми, кто совершает подозрительные операции.

Также утвержденные критерии учитывают результаты национальной и секторальной оценок рисков и информацию, поступившую от государственных органов.

С 1 июля в России в полном объеме заработала антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК). Через него банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Этот ресурс располагает сведениями о 7 миллионах компаний и ИП.