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МТС-банк планирует собрать заявки на облигации в июле
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МТС-банк планирует в середине июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил источник в финансовых кругах. Банк... ПРАЙМ, 01.07.2022
банки, рынки, финансы, облигации, новости, россия, мтс-банк, облигации
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. МТС-банк планирует в середине июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил источник в финансовых кругах.
Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонамив июле. Организаторы выпуска — БК "Регион", Газпромбанк и "Московский кредитный банк".