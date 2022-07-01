МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. МТС-банк планирует в середине июля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме не менее 5 миллиардов рублей. Об этом сообщил источник в финансовых кругах. Акционеры МТС утвердили дивиденды в размере 33,85 рублей на акцию

Банк намерен разместить трехлетние биржевые облигации серии 001P-02 с квартальными купонамив июле. Организаторы выпуска — БК "Регион", Газпромбанк и "Московский кредитный банк".