МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Уход французской компании Thales из России с ее устройствами для защиты платежей не отразится на доступности и безопасности банковских операций, это оборудование неуникально, банки его смогут заменить. Об этом сообщили в крупнейших российских кредитных организациях. Российские банки подключились к антиотмывочной платформе регулятора

"Уход с российского рынка Thales не скажется на доступности и безопасности платежей. Все работает как обычно. Оборудование Thales не является уникальным как в России, так и за рубежом. Его возможно будет заменить на аналогичное по характеристикам и свойствам от российских и иностранных поставщиков", — отметили в пресс-службе Альфа-банка, добавив, что внедрение "альтернативных решений" уже ведется, как и в ВТБ.