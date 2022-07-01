МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Совкомбанк за первое полугодие 2022 года благодаря отказу от бумаги при оформлении карт рассрочки "Халва" и потребительских кредитов сэкономил 5 млн листов, что составляет 10 тысяч пачек, или 25 тонн.

Доля кредитов, оформленных без бумажных договоров, в июне достигла 86%. В этот же период для получения карты рассрочки "Халва" 80% клиентов предпочли полностью безбумажный процесс.

"Совкомбанк планомерно работает над созданием и внедрением концепции зеленого офиса. Одним из стремлений банка в рамках этой цели стал отказ от бумажных документов по нашим флагманским продуктам. Эта инициатива призвана снизить не только воздействие на окружающую среду, но и затраты по логистике и хранению архивов, а клиенту в свою очередь позволит экономить время при оформлении услуг. Мы надеемся, что наши партнеры поддержат такой подход и цифровизацию процессов", — прокомментировала управляющий директор ПАО "Совкомбанк" Анна Камбулова.

Без использования бумажных носителей в Совкомбанке клиенты также могут:

· получить выписки и справки;

· перевести деньги;

· открыть или пролонгировать вклад;

· оформить ипотеку.

Банк и в других направлениях своей работы организовал отказ от печати документов: для сотрудников введены цифровые трудовые книжки, больничные листы, заявления на отпуск и командировки. Например, только при работе со страховыми компаниями электронный документооборот, действующий в банке, позволяет экономить 6 млн листов бумаги ежегодно (30 тонн).

Банк планирует и в дальнейшем интегрировать в своей работе решения для экономии природных ресурсов (энергоэффективное освещение, системы автоматического терморегулирования и сенсорные смесители) в офисах обслуживания клиентов.