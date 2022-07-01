Эксперт из Crosstech Solutions Group: последствий для банков из-за ухода французской Thales не будет
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Критичных последствий для российских банков из-за ухода с российского рынка французской компании Thales с её устройствами для защиты платежей не предвидится, компании готовы максимально оперативно заменить это оборудование на отечественные аналоги, заявил РИА Новости технический директор российского разработчика в сфере информационной безопасности Crosstech Solutions Group Никита Андреянов.
Ранее Forbes сообщил, что Thales, которая выпускает аппаратные модули безопасности (hardware security module, HSM) платежных систем, объявила о прекращении работы на российском рынке. По данным издания, компания свернула все операции обеспечения цифровой безопасности в российском банковском секторе.
"Компании CryptoPro и Infotecs готовы максимально оперативно провести замену зарубежных HSM на отечественные. Каких-то критичных последствий для российских банков не предвидится, так как сегодня уже все привыкли к достаточно интенсивной работе в рамках импортозамещения", — считает Андреянов.
Ранее в Альфа-банке агентству прокомментировали, что Thales не скажется на доступности и безопасности банковских операций, уже идёт тестирование и внедрение альтернативных решений. В ВТБ также отметили, что успешно заменяют иностранное криптошифрование в рамках общебанковской программы импортозамещения.
https://1prime.ru/banks/20220701/837359356.html