МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Критичных последствий для российских банков из-за ухода с российского рынка французской компании Thales с её устройствами для защиты платежей не предвидится, компании готовы максимально оперативно заменить это оборудование на отечественные аналоги, заявил РИА Новости технический директор российского разработчика в сфере информационной безопасности Crosstech Solutions Group Никита Андреянов. Назван срок, когда банки России смогут заменить зарубежное ПО

Ранее Forbes сообщил, что Thales, которая выпускает аппаратные модули безопасности (hardware security module, HSM) платежных систем, объявила о прекращении работы на российском рынке. По данным издания, компания свернула все операции обеспечения цифровой безопасности в российском банковском секторе.

"Компании CryptoPro и Infotecs готовы максимально оперативно провести замену зарубежных HSM на отечественные. Каких-то критичных последствий для российских банков не предвидится, так как сегодня уже все привыкли к достаточно интенсивной работе в рамках импортозамещения", — считает Андреянов.

Ранее в Альфа-банке агентству прокомментировали, что Thales не скажется на доступности и безопасности банковских операций, уже идёт тестирование и внедрение альтернативных решений. В ВТБ также отметили, что успешно заменяют иностранное криптошифрование в рамках общебанковской программы импортозамещения.