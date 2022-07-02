Центробанк ограничит переплату по новым ипотечным кредитам
С 3 июля Банк России ограничит переплату по новым ипотечным кредитам
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В России с 3 июля ограничат переплату по новым ипотечным кредитам, соответствующие поправки внесены в закон "О потребительском кредите (займе)", сообщает Lenta.ru.
В Банке России заявили, что с 3 июля полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную цену более чем на треть. Причем в полную стоимость включены как проценты по кредиту, так и все другие связанные с займом платежи —страховка, дополнительные услуги и другие.
Как отмечается в сообщении регулятора, "ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки".
https://1prime.ru/banks/20220702/837366422.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.