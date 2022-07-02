МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В России с 3 июля ограничат переплату по новым ипотечным кредитам, соответствующие поправки внесены в закон "О потребительском кредите (займе)", сообщает Lenta.ru. Выдача ипотеки в России упала до минимума с 2018 года

В Банке России заявили, что с 3 июля полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную цену более чем на треть. Причем в полную стоимость включены как проценты по кредиту, так и все другие связанные с займом платежи —страховка, дополнительные услуги и другие.

Как отмечается в сообщении регулятора, "ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки".