МОСКВА, 4 июл /ПРАЙМ/. Банкам Германии нужно пополнять резервы, чтобы быть готовыми к дополнительному кредитованию компаний в случае прекращения поставок российского газа, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявления банкиров.

"Банки Германии будут вынуждены откладывать дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска дефолтов, если страна будет отключена от российского газа", — говорится в сообщении.

"Газпром" снизил поставки по газопроводу "Северный поток" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта. Кроме того, с 11 по 21 июля "Северный поток" остановится на плановые профилактические работы. Оператор магистрали Nord Stream AG подтвердил проведение техобслуживания.

Кредиторы боятся, что поставки газа через "Северный поток" могут не возобновиться после проведения технических работ. Глава BNP Paribas в Германии Лутц Дидерихс (Lutz Diederichs) и исполнительный директор Deutsche Bank Кристиан Шьюинг (Christian Sewing) отметили, что такой сценарий приведет к рецессии крупнейшей европейской экономики и потребует от банков поддержки кредитования юридических лиц.

В сообщении отмечается, что резервы немецких банков на возможные экономические последствия до сих пор были ниже, чем резервы, созданные в разгар пандемии. Страна сильно зависит от продолжающегося импорта газа из России и полная потеря энергоснабжения нанесет тяжелый удар по экономике.