МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Представители российских банков рассказали "РБК", что зафиксировали почти двукратный рост количества заявок на льготную ипотеку после снижения правительством ставки с 9% до 7%. Средняя ставка по ипотеке в России достигла исторического минимума

Отмечается, что "Сбербанк" в июне выда кредиты на сумму 47,3 миллиарда рублей, что в три раза превысило показатель за май. Ставка по льготной ипотеке в «Сбере» — от 6,3% годовых. В ВТБ, где ставка составляет от 6,7%, количество заявок увеличилось в два раза. В банке «Дом.РФ» после снижения ставки спрос на льготную ипотеку вырос в полтора раза. Ставка в рамках программы начинается от 6,1% годовых. Спрос на льготную ипотеку также восстановился в банках "Открытие" и ПСБ.