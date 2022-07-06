"Тинькофф банк" приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте до 1 октября
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" объявил, что до 1 октября не будет отправлять валютные переводы через международную систему SWIFT.
"Мы вынуждены ввести временные ограничения из-за увеличения числа проверок со стороны западных партнеров и снижения объёма обрабатываемых ими платежей клиентов российских банков", — отмечается в сообщении поддержки банка.
Как уточнили в кредитной организации, ограничения затронут только исходящие SWIFT-переводы во всех валютах, включая американский доллар. При этом входящие переводы будут осуществляться как и прежде по текущим тарифам банка. Вместе с тем в банке подчеркнули, что возможность дальнейшего получения входящих "полностью зависит от западных партнеров".
Тинькофф долгое время боролся за то, чтобы переводы денег через SWIFT оставались комфортными для клиентов, говорится в сообщении. "Вынуждены признать, что наших усилий оказалось недостаточно для того, чтобы западные партнеры выполняли свою часть договоренностей в разумные и комфортные для наших клиентов сроки", — заявили в банке.
Кредитная организация пообещала приложить все усилия для того, чтобы уже отправленные и ожидающие обработки SWIFT-переводы клиентов были исполнены западными партнерами в разумные сроки.
https://1prime.ru/banks/20220706/837395644.html