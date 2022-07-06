"Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для СБП
"Тинькофф банк" стал провайдером для рублевых переводов за границу через Систему быстрых платежей
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" стал провайдером для рублевых переводов за границу через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает банк.
"Тинькофф" стал провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей (СБП) и провел первый рублевый перевод за границу по номеру телефона", — говорится в сообщении. Уточняется, что денежный перевод был направлен клиентом из российского банка "Хайс" в киргизский MBANK, а деньги на счет получателя поступили мгновенно.
В системе трансграничных переводов "Тинькофф" выполняет роль провайдера между СБП и иностранными банками. Уточняется, что операции проходят в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя.
"В дальнейшем "Тинькофф" планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП и в другие страны ЕАЭС, а также страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года" — добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220706/837395936.html
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