Центробанк зафиксировал незначительный спад активности хакеров
Регулятор зафиксировал в июне незначительный спад активности хакеров, атакующих банки
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СОЧИ, 6 июл — ПРАЙМ. Хакеры, атакующие российский финансовый сектор, незначительно снизили свою активность в июне, сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на "Инфофоруме".
Он напомнил, что с начала 2022 года банки ощутили на себе кратное увеличение хакерских атак — в феврале их количество увеличилось практически в 20 раз по сравнению с февралем 2021 года.
Пик атак пришелся на март — более 370. В апреле активность злоумышленников по сравнению с мартом снизилась в четыре раза, рассказал Уваров.
"В мае мы опять фиксировали рост атак, направленных прежде всего на нарушение доступности информационных ресурсов банков, с использованием которых осуществляется предоставление дистанционных финансовых услуг и сервисов гражданам. В июне наблюдался незначительный спад активности хакеров", — отметил он.
https://1prime.ru/banks/20220706/837396482.html
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