СОЧИ, 6 июл — ПРАЙМ. Хакеры, атакующие российский финансовый сектор, незначительно снизили свою активность в июне, сообщил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на "Инфофоруме". Юрист объяснил, как не стать жертвой мошенников на маркетплейсах

Он напомнил, что с начала 2022 года банки ощутили на себе кратное увеличение хакерских атак — в феврале их количество увеличилось практически в 20 раз по сравнению с февралем 2021 года.

Пик атак пришелся на март — более 370. В апреле активность злоумышленников по сравнению с мартом снизилась в четыре раза, рассказал Уваров.

"В мае мы опять фиксировали рост атак, направленных прежде всего на нарушение доступности информационных ресурсов банков, с использованием которых осуществляется предоставление дистанционных финансовых услуг и сервисов гражданам. В июне наблюдался незначительный спад активности хакеров", — отметил он.