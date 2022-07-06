МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который разрешает банкам вводить отрицательные ставки по валютным вкладам (депозитам) юридических лиц. Госдума повысила порог для контроля операций с деньгами и недвижимостью

Согласно документу, в договоре банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, заключаемого с юрлицом, может быть предусмотрено взимание комиссии, размер которой может превышать сумму выплачиваемых по вкладу процентов.

Это изменение направлено на снижение концентрации средств в иностранной валюте на банковских депозитах. Речь идет, если "по-народному, об отрицательных ставках по валютным вкладам для юридических лиц", пояснял ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Причем это будет право банка ввести такую комиссию, а не его обязанность. Это подход рыночный — кто-то захочет такую комиссию вести, кто-то нет, в зависимости от пожеланий банков, считает первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Фактически, по его словам, расширяется функционал банков, что соответствует мировой практике.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а данные нормы распространятся на правоотношения, возникшие не только из новых, но и уже действующих договоров валютных вкладов юрлиц.