МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство сообщило о намерении обсудить в четверг законопроект, который направлен на улучшение взаимодействия Банка России и МВД по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел по фактам мошенничества при переводе денежных средств без согласия клиента. Правительство планирует обсудить меры соцподдержки в четверг

В пресс-службе правительства отметили, что на заседании будут рассмотрены вопросы предоставления Банком России информации о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел.

Уточняется, что законопроект предполагает налаживание "информационного взаимодействия Банка России и МВД России по вопросам, связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам мошенничества при осуществлении переводов денежных средств без согласия клиента".