МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Банк Японии выкупил в июне государственные долговые обязательства на рекордную сумму 16,2 триллиона иен (около 120 миллиардов долларов). Российские банки увеличили выдачу автокредитов в июне на 45%

Это самое крупное приобретение государственных долговых обязательств в месяц. До этого рекордным показателем за месяц была покупка государственных облигаций в апреле 2016 года на сумму 11 триллионов иен (81,5 миллиард долларов).

Для того чтобы сдерживать долгосрочную процентную ставку, банк должен был ежедневно и в неограниченном объеме покупать государственные облигации по установленной доходности.

Из-за ужесточения финансовой политики США японские государственные облигации начали активно продаваться. Так как процентные ставки приблизились к установленному Банком Японии лимиту в 0,25%, банку пришлось неограниченно каждый день покупать государственные облигации по установленной доходности.

В результате этого банку удается удерживать процентную ставку, но баланс государственных облигаций в его распоряжении превысил 528 триллионов иен (3,9 триллиона долларов), это примерно половина от всего объема выпущенных государством долгосрочных обязательств.