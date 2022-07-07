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Остатки на корсчетах банков в ЦБ снизились
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Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 1,492 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка... ПРАЙМ, 07.07.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 1,492 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой снизились на 122,8 миллиарда рублей.
Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 114,0 миллиардов и составили 1,380 триллиона рублей.
Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.