МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Остатки денежных средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России на начало операционного дня в четверг составили 1,492 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Банка России. Центробанк повысил лимит для переводов россиян на зарубежные счета

Остатки банков на корсчетах по сравнению со средой снизились на 122,8 миллиарда рублей.

Остатки на корсчетах банков в московском регионе снизились на 114,0 миллиардов и составили 1,380 триллиона рублей.

Денежные средства банков, размещенные на корсчетах в ЦБ РФ, предназначены для осуществления текущих транзакций в экономике. Они выступают в качестве бесплатных банковских депозитов (в ЦБ). Достаточный уровень остатков денежных средств коммерческих банков на корсчетах в ЦБ позволяет проводить текущие транзакции в экономике в приемлемые сроки с приемлемыми рисками.