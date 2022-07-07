Центробанк заявил о положительном сальдо операций с банковским сектором
Положительное сальдо операций ЦБ с банковским сектором составило 1,43 триллиона рублей
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в четверг сложилось положительным, составив 1,432 триллиона рублей. В среду сальдо было положительным и составляло 1,175 триллиона рублей.
Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.
https://1prime.ru/banks/20220707/837407252.html
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