МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в четверг сложилось положительным, составив 1,432 триллиона рублей. В среду сальдо было положительным и составляло 1,175 триллиона рублей. Центробанк заявил об отсутствии рисков дефляционной спирали

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.