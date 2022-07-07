МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Российский банк "Юнистрим", которому в том числе принадлежит одноименная система денежных переводов, продолжает осуществлять операции в штатном режиме и не ведет переговоров о продаже своего бизнеса, заявили РИА Новости в ее пресс-службе.

По данным газеты "Коммерсант", целый ряд зарубежных партнеров "Юнистрима" перестали сотрудничать с системой. Источники издания полагают, что проблема с иностранными партнерами может быть прямо или косвенно связана с санкциями. Также собеседники газеты сообщили, что владельцы "Юнистрима" ищут покупателей для этого бизнеса.

"Мы постоянно получаем различные предложения от третьих сторон, но в данный момент переговоры о продаже банка не ведутся. Банк имеет существенный запас ликвидности, значения нормативов ликвидности на отчетные даты в разы превышают минимальные показатели", — заявили в пресс-службе.

Также там отметили, что "Юнистрим" продолжает оказывать услуги в полном объеме и осуществлять денежные переводы в ряд стран СНГ, ЕС и Азии онлайн и в пунктах обслуживания.

По данным системы, у нее 250 партнеров и 170 тысяч точек обслуживания, за второй квартал 2022 года количество переводов превысило 1,6 миллиона, а число клиентов – 600 тысяч, по итогам первого полугодия объемы переводов выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Юнистрим" — российский банк, который является оператором и расчетным центром одноименной платежной системы, внесен в реестр операторов платежных систем Банка России. Согласно рейтингу РИА Новости, по размеру активов на 1 января 2022 года находился на 267-м месте в российской банковской системе с показателем в 2,53 миллиарда рублей (-21,6% за год).