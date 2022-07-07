МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россия сейчас испытывает дефицит чипов для банковских карт, однако Сбербанк нашел выход из ситуации и занялся "реимплантацией" чипов из неактивированных карт в новые, заявила исполнительный директор — начальник отдела киберкомплаенса Сбербанка Ольга Маклашина. Мертвые деньги: почему банки разлюбили валюту

"В России начался дефицит чипов для карточек. Вроде бы производители чипов для карточек никуда с российского рынка не уходили, но тем не менее. Мы, "Сбер", в основном работали с европейскими производителями чипов, соответственно, с логистикой из Европы сейчас большая проблема. Плюс Visa с Mastercard поуходили с российского рынка, поэтому все начали делать себе карты "Мир", поэтому появился повышенный спрос на выпуск карточек", — сказала она, выступая на конференции по безопасности платежей Paymentsecurity.

В результате количество чипов сократилось, а их цена выросла. "Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному – реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали "выковыривать" чипы из карточек и вставлять их в новые карты", — рассказала Маклашина.

Она пояснила, что реимплантации подвергаются только неактивированные карты, то есть за которыми клиенты не приходят. Сам процесс безопасен: после того, как в отделении скопилось нужное количество карт, инкассаторы привозят их в центры эмиссии, где те хранятся в специальных хранилищах. Когда возникает потребность в чипе, специалисты полностью удаляю данные с них, а затем отвозят их производителю банковских карт. Там их уже "выковыривают" и вставляют в новые карты, добавила Маклашина.

По данным банка, всего в месяц накапливается около 375 тысяч неактивированных карт, а такой механизм позволит Сбербанку сэкономить 1 миллиард рублей в текущем году.